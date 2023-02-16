據大陸微信公眾號「中國駐柬埔寨大使館」16日消息，駐柬埔寨大使王文天15日在使館舉行媒體吹風會，重點介紹洪森首相訪中主要成果，現場記者提問，有關中柬雙方將加強打擊人口販賣等跨境犯罪合作，能否說明中柬執法合作情況和取得的成果。「中柬在打擊網路賭博、電信詐騙等跨境犯罪方面取得顯著成績。去年下半年以來，中柬警方通力合作，共遣返了近千名違法犯罪嫌疑人。

新華社、中央廣播電視總台中柬友誼台、《柬華日報》、《華商日報》、《高棉時報》、Fresh News以及柬巴戎電視台等十餘家中外主流媒體代表出席。

王文天稱，執法合作是中柬命運共同體建設的重要組成部分。很高興地看到，在雙方共同努力下，中柬在打擊網路賭博、電信詐騙等跨境犯罪方面取得顯著成績。去年下半年以來，中柬警方通力合作，共遣返了近千名違法犯罪嫌疑人。目前，在柬涉中國人犯罪活動已經得到有效控制，雙方執法部門將繼續保持高壓態勢，為雙方加強正常經貿、投資、旅遊合作營造更加有利、安全的環境。