2024年總統大選，民進黨及民眾黨提名人幾乎已經確定，國民黨還懸而未決。台大政治系教授左正東預測表示，假如國民黨提名新北市長侯友宜，面對的是民眾黨主席柯文哲跟副總統賴清德，不敢說一定能贏，只能說贏面很大。

左正東今(16日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，鴻海創辦人郭台銘「我在等國民黨一套辦法」這句話會對他自己跟國民黨都造成一個危機，很多國民黨員對4年以前郭台銘退黨的過程，都覺得被傷害；現在卻一開始要看國民黨提名辦法，也就是要提出一套提名他的辦法，一般黨員很難接受。

左正東接著指出，國民黨去年大贏是因為有一些淺綠的、中間選民不出來投票，他們對綠營失望，但也沒信任國民黨。所以國民黨要贏得明年的總統大選，一定要爭取非國民黨以及非民進黨的人力量，但郭台銘的這一句話卻帶來了危機。

不過，左正東仍認為，假如最後國民黨提名侯友宜，如果面對的是柯文哲跟賴清德，不敢說一定能贏，只能說他贏面很大。