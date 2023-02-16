CNN報導，中國商務部星期四的一份聲明，美國兩大軍工巨頭：洛克希德馬丁 (Lockheed Martin ,LMT)與雷神技術(Raytheon, RTN)被列入「經濟制裁」名單當中，他們將不得中國大陸有生意往來，包括投資與進出口。這是對美國持續發動貿易戰，以及擊落疑似大陸監視氣球後，所採取的報復措施。

而且，洛馬公司與雷神公司也是美國歷年對台軍售的主要廠商，兩家公司「將被處以2020 年 9 月以來，對台軍售金額的兩倍罰款」。然而，目前尚不清楚北京將如何執行開罰。

雷神公司的愛國者3型，也是中華民國主要的防空、反飛彈主力 。（摘自美國陸軍官網）

幾天前，美國商務部限制6家中國大陸公司的商業活動，理由是他們未經授權許可，就獲取美國技術，而這這些公司可能與航太計劃有關。這個決定是美國戰機擊落疑似來自大陸的高空監視氣球之後，所提出的。

大陸商務部對兩家公司發起的制裁聲明，沒有提到擊落氣球這一事，也沒有提到美國對6家大陸公司的制裁。而是引用「美國侵犯國家主權」，另外強調兩家公司持續向台灣出售武器，違反《八一七公報》。

美國國務卿布林肯，在去年與大陸外長王毅會面。(圖/美聯社)

北京多年來指責美國違反《八一七公報》，該公報稱，美國對台軍售的數量與品質，皆不能超過前一年的標準。該公報在1982~1992年嚴重限制台灣的軍備取得，不過在1992年，美國總統大選期間，老布希總統宣布售台150架F-16時，就名存實亡了，自此之後，美國政府與國會幾乎不再提及《八一七公報》。

關於氣球，中國大陸堅稱，在美國上空發現的氣球，是民用研究團體釋放的，因意外而吹離預定路線，並非對美國監視。

氣球事件再次使北京與華盛頓脆弱的關係再次重創導致美國國務卿布林肯(Antony Blinken)原定訪問中國大陸的計劃被推遲。不過，也還是有其他對話的機會，布林肯接下來將與副總統賀錦麗(Kamala Harris)一起出席慕尼黑安全會議，一種看法認為，大陸外長王毅也可能出席，或許布林肯會在這個場合，與王毅來個「精心安排的不期而遇」。