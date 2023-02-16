防疫政策逐步解封，室內脫口罩將在本月20日上路，餐飲業迎來疫後復甦氛圍。高雄義大皇家酒店星亞自助餐廳即日起推出「饗樂送券好食光」，4人同行於午、晚餐時段用餐，業者送2張餐飲招待券，6人同行贈送4張，招待券可於6月30日前使用。台北大直「豐FOOD海陸百匯」3月份推出4天「龍蝦之夜」，除了可享用上百道異國料理吃到飽，加碼清蒸龍蝦無限供應，搶攻Buffet族荷包。

揪團吃到飽送餐券 下次歡喜呷免錢

近期疫情趨緩，外食人潮漸漸回流，義大皇家酒店星亞自助餐廳推出「饗樂送券好食光」加碼優惠。平、假日的午、晚餐，4位成人同行用餐即贈送同餐期的招待券2張，6位用餐贈4張，贈送餐券以4或6人為倍數類推。以4人同行為例，最多現賺2千多元，招待券使用期限到6月30日止，兩人同行可免費使用1張。該方案連假不適用。

夢幻湖畔搭美食、調飲 周末夜好Chill

「夢之湖」是飯店熱門打卡點，業者推出「愜意休閒時光」周末夜限定活動吸客。 (義大皇家酒店提供)

「愜意休閒時光」周末夜限定活動，指定商品有買1送1優惠。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店在每周五、六晚上7點至11點，在飯店熱門打卡點「夢之湖」舉辦「愜意休閒時光」周末夜限定活動，提供香煎骰子牛排、德式豬腳、美式炸雞翅、台式滷味或適合親子共饗的拼盤炸物等現做料理，還有軟性及含酒精類飲品，指定商品可享買1送1好康，每人低消150元起，1成服務費另計。現場還有音樂演奏，讓民眾輕鬆愜意歡度周末夜。建議事先預約。

百道海陸美饌吃到飽 加碼4天爽吃龍蝦

「豐FOOD海陸百匯」3月份推出4天「龍蝦之夜」活動，主打清蒸龍蝦吃到飽。(豐FOOD海陸百匯提供)

「龍蝦之夜」可爽吃清蒸龍蝦外，每人加贈1份泰式龍蝦，餐廳內逾百道美食通通無限量供應。(豐FOOD海陸百匯提供)

另外，大直知名的「豐FOOD海陸百匯」不定期會推出主題菜色吸引舊雨新知到訪，最著名就是龍蝦吃到飽的「龍蝦之夜」。2月份的2場「龍蝦之夜」完售，不少粉絲哀號沒搶到票，紛紛敲碗期待可以加場。業者日前公布3月份「龍蝦之夜」最新場次，分別是3月8、15、22、29日的晚上6點，限期4天，龍蝦控要手刀訂位。

「豐FOOD海陸百匯」2月推出草莓季大受歡迎，草莓季供應到2月28日止。3月份「龍蝦之夜」接力登場，主打清蒸龍蝦吃到飽，每人還可吃到1份泰式龍蝦，而餐廳原本就提供了中、西、日、港、泰式料理和甜點等超過百種多國美饌，加上龍蝦主題，助攻3月餐飲業績。業者透露開賣不到2天，3月8日首場「龍蝦之夜」，200張訂位票券已售出一半以上，根據以往經驗，「龍蝦之夜」幾乎都會完售，想吃的人建議提早訂位。

網友分享不可錯過的必吃菜色有菲力牛排、香煎羊排、焗烤生蠔、椒鹽天使蝦、現沖牛肉湯等，通通無限量供應。「龍蝦之夜」需先購票，可上品牌線上商城和Klook查詢。

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