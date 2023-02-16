從2月初以來，全球各媒體不斷地出現各種有關氣球的新聞，有如過去曾出現的目擊不明飛行物風潮一般。陸媒不久前傳出山東青島附近海域發現不明氣球之後，河北石家莊16日中午出現航班起降不正常現象，據機場方面解釋稱，有「其他空域用戶佔用空域」。隨後民航局表示，發現了一個不明來源的偵察氣球，下午石家莊機場已恢復正常起降。

據香港《經濟日報》報導，16日石家莊機場延誤登上微博熱搜，機場工作人員表示，中午11點至1點左右，石家莊正定國際機場空域被佔用，該時間段到達的航班均未落地，備降於其他機場。

報導說，不少網民都表示一頭霧水，不明白機場人員所說「其他空域用戶佔用空域」是什麼意思。不久之後，民航華北地區管理局值班工作人員表示，接到反饋信息說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」對該氣球的具體情況，工作人員表示並不了解。至於受影響的石家莊正定國際機場，到了下已恢復正常。

另據外媒報導，在美國以F-22擊落中國高空氣球之後，美軍又分別在加拿大領空、阿拉斯加與休倫湖分別擊落了3個不明的飛行氣球。白宮發言人於15日對外發布消息稱，已查明被美擊落3個飛行裝置屬商業或科研之用物，亦無惡意用途之跡象，而且顯然與中國無關。