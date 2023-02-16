一年一度的「慕尼黑安全會議」17日將登場。外交消息人士向美媒證實，美國正在為國務卿布林肯與中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅可能舉行場邊會晤做準備。「布林會」一旦成行，將是自本月4日美軍擊落中國疑似偵察氣球以來，美中兩位外交主管的首次面對面會談。

美國務院宣布，布林肯16日至22日將訪問德國、土耳其及希臘。訪德期間將出席17日至19日召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），19日轉往土耳其。美國之音16日引據一位匿名外交消息人士證實，美方正在為「布林會」可能登場做準備。《華爾街日報》也報導說，布王兩人或將會面，美中氣球爭端有機會化解。

《華爾街日報》引據知情人士透露，近幾天，美中雙方一直在討論安排「布林會」，可能會在慕尼黑會議的間隙舉行，但目前尚未作出決定，磋商也存在變數。美國務院歐洲事務助卿唐弗瑞德（Karen Donfried）15日僅表示，慕尼黑會議期間有很多雙邊互動機會，議程還在研擬中，目前沒有具體宣布。

此次氣球事件導致原本緊張的美中關係進一步惡化，布林肯因而取消上任後首度的訪華行程。台北時間3日晚間，布林肯與王毅通電話，稱這次氣球飛越是不負責任的行為，明確侵犯了美國的主權和違反國際法。王毅則強調不接受任何無端的臆測和炒作，面對意外情況，美中雙方要保持定力，及時溝通避免誤判，管控分歧。

布林肯在電話中直接向王毅通告延期訪華一事。布林肯表示，中國「在我計畫訪問的前夕決定採取這個行動，對我們準備進行的實質討論具有破壞性。」但他也說，美國仍然致力於與中國保持接觸，並表示在情況允許時他將訪問北京。

在北京，新華社報導，王毅應約同布林肯通電話，就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行溝通。王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，中方不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。