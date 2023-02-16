港星邱淑貞是一代性感女神代表，1999年嫁給身家超過百億的富商沈嘉偉，育有3名美麗千金的她，將重心放在家庭上，僅偶爾公開露面，仍深受影迷愛戴，近日網路瘋傳邱淑貞年輕時的劇照，綁著雙丸子春麗頭的她，活力滿滿又帶點性感，一身打扮還藏著亮點，讓網友興奮喊：「大家不准想放大！」

一名網友在臉書社團「舊相重温」PO文，提到舊劇照中是1993年的邱淑貞，並詢問大家：「最喜歡她出演哪個角色呢？顏值巔峰時期」，只見邱淑貞換上黑色透膚拉鍊上衣、外搭白色復古馬甲裙，懸空的雙腳穿著黑色高筒靴，坐在二樓欄杆上，雙手插腰朝著樓下的人喊：「上來再說」，笑容非常俏皮、燦爛。

接著驚人的一幕發生了，邱淑貞轉過身去，由下往上的拍攝角度，讓屁股正對著鏡頭，一雙開到根部的纖細美腿，全都被看光光，讓網友暴動留言：「統計一下是多少男人的夢中情人」、「旋風雙飛腿」、「這是《超級學校霸王》的春麗」、「有沒有放大，請立刻給出答案」、「都看到底部了！」、「超正」。

回到家不小心在客廳沙發上睡死，醒來時，電視正在播港片《超級學校霸王》



這部電影是王晶執導製作的喜劇動作片，改編自日本卡普空電玩格鬥遊戲《快打旋風》，卡司陣容相當豪華，除了當時香港四大天王之三的劉德華、張學友、郭富城以外，演出的還有邱淑貞、楊采妮、張衛健、任達華、鄭伊健和許志安 pic.twitter.com/OKY4FgSRFf — 偽文青男子哭餓在半夜 with 濛濛渺渺ê山盟海誓 & 明仔載ê氣力佇佗位 aka 作為一個假文青 (@Ramirez_pser) September 17, 2019

據了解，香港喜劇動作片《超級學校霸王》上映於1993年，由名導王晶執導，超豪華卡司齊聚劉德華、張學友、郭富城等人，娛樂價值很高，尤其融合《快打旋風》、《七龍珠》、《魔鬼終結者》等電玩和電影元素，無論是邱淑貞和苑瓊丹扮成春麗，張學友頂著蓋爾的掃把頭，劉德華戴面具扮成巴洛克，造型超級吸睛。