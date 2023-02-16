對於前新竹市長林智堅對中華大學和台大學位論文爭議撤回訴願，並為「論文寫作上有瑕疵」向社會大眾表達歉意。前立委郭正亮披露，他朋友寫一句話：「腹欲靜而屎不止！」大家笑到跌在地上！

民進黨中執會於2月8日通過由身兼黨主席的副總統賴清德提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，學位如出於變造、造假、抄襲、由他人代筆等，交由黨紀處份。未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨提名所認可的學位。

前新竹市長林智堅14日在臉書聲明，對中華大學一案，他尊重教育部訴願會的決議，後續也不再進行行政訴訟，同時也委由律師撤回針對台灣大學學位的訴願。對於「論文寫作上有瑕疵」，他再次向社會大眾表達歉意，接下來的這段期間，轉為自我檢討以及自我進修的日子，避免因為他個人的問題，成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅的指導教授、前國安局長陳明通在林撤回訴願後，不但仍繼續護航，更稱林智堅被指涉抄襲余正煌論文，是他客製化「台大國發所論文寫作公版」，強調「是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案」！

對此，前立委郭正亮15日在黃暐瀚的網路節目《下班瀚你聊》披露，他的朋友看到這個事件，說林智堅都出來道歉、撤回訴願了，陳明通又出來講，他朋友寫一句話，「腹欲靜而屎不止！」大家笑到跌在地上！

郭正亮直言，林智堅都說到此為止，不要在打這個議題，「對不起媽媽，媽媽支持要戰清白」，可是某人給的壓力那麼大，要為未來的政治著想，要退出，結果有一個人又把他弄起來！這不是「腹欲靜而屎不止」嗎！