澎湃新聞報導，繼「成都房貸最長可還到90歲」引起熱議後，廣西南寧建發房產的多個建案16日再度爆出「房貸可還到100歲」。就此，建發房產官方和南寧有限公司客服答覆稱，從未出過「貸款年齡最長達100歲」的宣傳海報，且在建發房產南寧專案購房，貸款最高年限為69歲。同時，就網傳與建發房產上述專案合作的民生銀行、浦發銀行等商業銀行均否認這一貸款政策。

2月15日晚，一張「重磅利好」的房產行銷海報引起熱議。該海報宣稱，建發房產旗下南寧的多個建案與南寧合作銀行推出住房抵押貸款年齡加貸款期限放寬，子女作為共同借款人的情況下最高可貸至100歲，並加粗了「貸款年齡最長達100歲」的字體。此舉，被網友解讀為，購房還貸至100歲，調侃為「『貸貸』相傳」。

澎湃新聞報導，此前網傳海報上的聯繫電話中工作人員曾表示海報內容屬實：「目前購買海報公示的建案，結合購房者實際情況符合銀行貸款政策的就可以操作。」但當同日再次聯繫時，接聽的工作人員卻改口表示，海報並非其公司所發，公司旗下也無員工發表過這張網傳的海報。對方表示，目前的建案銷售支持合力貸和接力貸等房貸產品，但他對具體的合作銀行和貸款政策並不知情。

澎湃新聞報導，建發房產官方16日否認並提供南寧分公司電話。建發房產南寧方面表示，他們從未出過網傳的行銷海報，公司也沒有這樣的政策：「貸款最高可以69歲，貸款最長可以30年。能延長到100歲的，誰發的海報你去找誰，反正我們這裡是不可以的。」

據《北京商報》此前報導，與建發房產南寧方面合作的包括民生銀行、浦發銀行等商業銀行。

澎湃新聞報導，民生銀行南寧分行負責貸款部門稱，關於此項政策，具體要問辦理房產貸款的客戶經理。民生銀行相關客戶經理曾向北京商報表示，目前該行借款人年齡＋期限為可貸至70周歲，「沒有能貸到100歲的情況，有點誇張」。同時，浦發銀行也否認了這一貸款政策，表示該消息不實。

澎湃新聞報導，在民生銀行官網注意到，民生銀行官網公示的個人一手房屋抵押貸款期限最長30年。浦發銀行官網公示的房屋抵押貸款期限最長不超過30年。同樣，中信銀行官網公示的房屋抵押貸款期限最長30年，如房屋已使用年限超過10年，貸款期限與房屋已使用年限之和不超過40年。

公開數據顯示，中國房貸最高可貸30年，但在房市接連出現「接力貸」「合力貸」等產品。「接力貸」指的是以父母作為所購房屋的所有權人，父母方的子女作為共同借款人，貸款購買住房的住房信貸產品；而「合力貸」，指的是以子女作為所購房屋的所有權人，子女方的父母作為共同借款人，貸款購買住房的住房信貸產品。