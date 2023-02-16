勞保基金2022年全年評估後虧3529億元，出現史上最大虧損，國民黨立委賴士葆今在臉書痛批蔡英文總統只敢改革有利民進黨選票的軍公教年金，對勞保基金連碰都不敢碰，只敢拿納稅人的錢補大窟窿，一切都是選票考量。

賴士葆說，經常出現預估勞保基金還有幾年就會破產的新聞，就像輿論常出現預估中共可能哪一年攻打台灣，只是日前有學者指出「勞保破產比中共攻台發生的機率更高」，兩者竟被相提並論，讓人啼笑皆非。

他說，勞保基金是國家辦的社會保險，蘇貞昌過去在行政院長任內曾保證政府沒倒，勞保絕對不會倒。蔡政府面對重大棘手的施政問題解決之道就是補貼，勞保基金的大窟窿每年撥錢補貼，其實還是來自納稅人的錢。

賴士葆指出，勞保基金2022年全年評估後虧3529億元，是史上最大的虧損，勞保基金每年收入抵不上支出，又加上投資失利，窟窿不斷加大。政府撥補的450億，甚至加上特別預算的300億元仍不夠填補，所以學者才會評估破產年限會比2028年提前，政府連續4年撥補勞保基金高達1170億元，官員竟把虧損的理由歸咎於高齡化和少子化的衝擊所導致。

他酸說，蔡英文剛上任，大刀闊斧地針對軍公教年金改革，還誇口讓軍公教的年金破產成為歷史名詞，說她讓財務破產之前懸崖勒馬，甚至說她做到前面總統做不到的困難改革。如今對於影響千萬勞工權益的勞保基金，蔡政府連碰都不敢碰，做了幾年的研究，不敢端出改革的方案。

賴士葆強調，大家都知道改革軍公教對執政黨選票有幫助，改革勞保基金對選票不利，所以說穿了，一切就是選票考量，所以勞保基金就挖東牆補西牆，拖過一年算一年，比起軍公教年改所展現的積極和魄力就是天壤之別。