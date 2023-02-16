已退出國民黨的鴻海創辦人郭台銘，日前以一句「在等國民黨一個辦法」，引爆外界討論是否會參選2024總統。對此，前立委沈富雄15日就表示，「要想辦法讓郭台銘回到國民黨？朱立倫無從開這個門，也不敢開這個門」，沈富雄更接著說，「如果朱立倫想盡辦法要搞『郭朱配』的話，以後朱立倫在路上走路都會被人家吐口水」，引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中表示，對於國民黨要不要大開「方便之門」迎回郭台銘，「朱立倫無從開這個門，也不敢開這個門，現在連門都沒有了」，沈富雄更強調，「朱立倫如果想盡辦法要搞『郭朱配』的話，以後朱立倫在路上走路都會被人家吐口水，連這種事你都敢做？他不敢的」。

沈富雄最後更認為，「朱立倫是不會有這個打算的，所以『郭朱配』是不可能的」，沈富雄更斷言，「郭台銘在國民黨的黨內初選，撩起一點點的波瀾可能性，我在這裡篤定的講，是0，他沒有了」。