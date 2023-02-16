行政院副院長鄭文燦16日下午舉行穩定物價小組會議，會上拍版3月將屆期的大宗物資減稅措施繼續延長；由於我國雞隻育成及產蛋率因受氣候溫差大、疫病等因素影響，供應量略減，蛋價微幅調漲，他也指示，未來雞蛋要達成讓民眾買得到、價格合理、國內自給率足夠等三個目標。

行政院說，除了要延續飼料原物料稅負減徵外鄭文燦請農委會持續掌握雞蛋產銷動態，加強調度作業，除透過現有庫存雞蛋進行調配外，通路應採分時段上架，確保消費者可買得到，並強化協調加工業者及各地蛋商公會橫向調度，以維持價格合理，滿足國人雞蛋需求。另一方面，由根本著手，協助禽場設施升級，提升禽場生物安全及抗逆境能力，並增加種雞供應，以提升雞蛋自給率。

行政院表示，受俄烏戰爭、供應鏈瓶頸、氣候異常等影響，國際原物料價格攀升，推升我國通膨壓力，2022年3月至7月CPI年增率皆超過3％，不過，8月至12月CPI年增率已連5個月低於3％，近期國內外機構預測我國2023年CPI年增率介於1.86％至2.2％，較去年的2.95％回落。鄭文燦請相關部會加強監控，防範哄抬、壟斷等不法情事。

此外，2022年下半年起，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格自高檔逐步回跌，惟相關進口物資價格仍相對偏高，考量進口原物料價格仍有上漲風險，鄭文燦請財政部延長黃豆、玉米及小麥營業稅減免，從原訂期限的3月底繼續延長，並儘快報院核定，以減少預期心理。