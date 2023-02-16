愛爾蘭羅斯康芒郡（County Roscommon）一名67歲才剛從癌症中康復而且熱愛動物的老先生遭到一隻凶惡的大型雞攻擊後倒在血泊中，在急救人員抵達現場之前，寄宿的房客已經為他進行了將近半小時的搶救，可惜仍然傷重不治。

綜合《紐約時報》（New York Post）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，最近在羅斯康芒郡巴拉哈德林（Ballaghaderreen）進行的調查結果顯示，經歷癌症康復後的克勞斯（Jasper Kraus）慘遭一隻殘暴的婆羅門雞（Brahma Chicken）殺害。

Irish man killed by chicken in vicious barnyard attack 👀 pic.twitter.com/pfic5avnCa — Daily Loud (@DailyLoud) February 16, 2023

婆羅門雞，是一種大型雞品種，平均可長到4至6公斤重，高度甚至可達1公尺高，跟一般常見的肉雞尺寸相比，可以說是超級巨無霸。

寄宿在克勞斯房屋長達2年的並協助克勞斯照顧了這些動物的房客奧基夫（Corey O'Keeffe），當時剛上完夜班回家，在上床睡覺之前，他餵了動物，並向克勞斯先生打招呼。發生襲擊的時候中他聽到克勞斯的尖叫聲，並看到克勞斯的腿上不斷有血噴出，小腿上也有一個大傷口。他趕緊撥打了緊急服務電話，並在克勞斯失去意識後接受急救人員電話中引導為克勞斯進行了心肺復蘇。在救護車到達之前，奧基夫已經為克勞斯進行了25分鐘的CPR。

克勞斯的女兒貴南（Virginia Guinan）在一份證詞中說，她那天路過時，他正在睡覺，她不想叫醒父親，因為他身體不好，當時也對他的狗過世感到傷心難過。後來得知這起意外消息，貴南隨即趕回家裡，然後看到醫護人員正在對倒在血泊中的父親進行急救。醫護人員已經接管了心肺復蘇術，並試圖搶救克勞斯，他被宣佈死亡。

一條線索通向雞舍，她在那裡發現了其中一隻雞的爪子上有血跡，她懷疑這就是這起攻擊事件發生之前，曾經攻擊過克勞斯的孫女後被關到雞舍裡的那只鳥。