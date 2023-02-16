公務員的穩定性獲得許多民眾青睞，甚至有不少人努力考試只為了進入公職窄門。不過一位網友表示，公務員得平均工作13年才能摸到年薪百萬的邊緣，反觀科技業只要工作1、2年就能達到百萬年薪，兩者相較高下立判，「為何公務員薪水待遇明明就廢到笑，還一堆鄉民把它當成標竿啊？」不過有內行人指出，原PO沒有考慮到中年失業、退休金，「1個領的多，1個領的久，看你怎麼選啊」。

原PO在PTT以「沒人發現公務員薪水待遇根本廢到笑嗎！」為題發文表示，公務員一般來說月薪4、5萬元，好不容易擠進公職窄門後，平均得努力工作13年才能勉強達到百萬年薪的門檻，「這還是少數人，多數是40幾歲還沒領到百萬的」。

原PO指出，反觀科技業公司，工作1、2年就能達到百萬年薪門檻，甚至超過公務員做13年的年薪，每年差距還會越拉越大，「為何公務員薪水待遇明明就廢到笑，還一堆鄉民把它當成標竿啊？自己的人生目標是有這麼低嗎？真是豈有此理！」

對此，許多人紛紛回應，「你忘了算退休後的」、「你要不要看看台灣年薪百萬的有多少比例，況且公務員領到死欸」、「因為民間企業待遇大都更廢」、「時數就輸了，人家準時上下班」、「忘了工作壓力比科技業輕鬆多少？」、「公務員領到進棺材好嗎，科技業哪間退休還養你？1個領的多，1個領的久，看你怎麼選啊」。