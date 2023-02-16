據共同社報導，日本執政自民黨16日在黨總部召開安全保障調查會等的聯席會議。關於政府提出的為了可以擊落侵犯領空的氣球而放寬武器使用要件，自民黨予以批准。公明黨也在安全保障小組會議上批准，完成了執政黨內的手續。政府在兩個會議上說明稱，將允許以（1）確保在空中通道飛行的飛機的安全、（2）保護地上的國民生命和財產為目的，使用武器。鑑於中國大陸偵察氣球被指曾在日本上空飛行，此舉旨在防備新的事件。

不過，共同社指出，日本自衛隊武器使用事宜一向被慎重對待，或許也會有意見擔憂，當局僅經過迅速但草率的討論，就讓武器使用得到擴大。

自民黨安保調查會長小野寺五典在會議上指出，「武器使用的問題將是在政治進行切實確認的基礎上，讓政府擔負一定責任」。他還強調：「將要求政府為了能立即應對而迅速準備。」

《自衛隊法》第84條規定，對於外國飛機侵犯領空的情況，為了促其降落或者將其驅離，可以採取「必要措施」。這被視為行使警察權，僅允許在正當防衛和緊急避險的情況下使用武器。

此次，政府考慮到氣球等無人飛行器與載人軍用機不同，即便擊落也不會有乘員喪命，因此判斷即使放寬武器使用要件也沒有問題。

日本航空自衛隊最高長官、航空幕僚長井筒俊司16日在記者會上表示，擊落侵犯日本領空的氣球在能力上是可以做到的。他解釋稱「認為能夠通過戰機發射空對空飛彈等手段摧毀氣球。」井筒還指出：「如果高度較高或體積較小，難度被認為將會增加。」