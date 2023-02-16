國立高雄科技大學執行教育部大學社會責任「鄰家好漁形塑計畫」，開設跨領域「I-Turn地方創生學程」辦理「台日交流地方創生工作坊」，針對少子高齡化、城鄉發展不均、地方產業發展、社區營造等當代重要社會議題，邀請日本高知與千葉兩所大學共八位學生及兩位老師，採用全英語授課，台日教師講座、校外場域參訪、社區關懷行動學習、及小組學習任務等方式進行。

本次工作坊利用寒假期間2/10-2/15進行為期六天的授課，並前進東港及小琉球等地，了解在地文化特色，並進行海龜保育與海濱生態環境觀察等。此外也特別帶領學生投入林邊漁鄉社區關懷與在地社區青銀連結，並搭配食漁教育課程，進而拉近與社區的連結服務地方的熱忱，有效落實大學關懷社區及實踐社會責任之行動。

學生體驗浮潛欣賞小琉球在地生態景觀。(高雄科技大學提供)

工作坊中亦邀請學者專家與學生共同探討地方創生、漁鄉形塑、水產行銷等議題，並帶領學生以問題導向及專案行動學習方式，發現在地問題並盤點社區資源，從而提出漁鄉社區所面臨問題之解決方案，而臺日學生團隊在相互討論交流與觀摩過程中，則增進了國際溝通能力與世界觀。

學生體驗大鵬灣海洋遊憩活動。(高雄科技大學提供)

本次課程帶領學生進入計畫場域，結合臺日大學地方連結與社會實踐聯盟的友伴學校師資，以臺灣學生與日本學生混合組隊方式，在計畫場域進行密集式課程，並透過跨國合作式的實地、實習、實作等踏查、上課、分享經驗、相互交流等活動，激盪出解決方案，並鼓勵學生實際投入「國際共好-地方關懷實踐競賽」活動，讓學生具備實務推動經驗與能力，有效培育地方創生專業的跨國跨域人才。