國立高雄科技大學執行教育部大學社會責任「鄰家好漁形塑計畫」，開設跨領域「I-Turn地方創生學程」辦理「台日交流地方創生工作坊」，針對少子高齡化、城鄉發展不均、地方產業發展、社區營造等當代重要社會議題，邀請日本高知與千葉兩所大學共八位學生及兩位老師，採用全英語授課，台日教師講座、校外場域參訪、社區關懷行動學習、及小組學習任務等方式進行。
本次工作坊利用寒假期間2/10-2/15進行為期六天的授課，並前進東港及小琉球等地，了解在地文化特色，並進行海龜保育與海濱生態環境觀察等。此外也特別帶領學生投入林邊漁鄉社區關懷與在地社區青銀連結，並搭配食漁教育課程，進而拉近與社區的連結服務地方的熱忱，有效落實大學關懷社區及實踐社會責任之行動。
工作坊中亦邀請學者專家與學生共同探討地方創生、漁鄉形塑、水產行銷等議題，並帶領學生以問題導向及專案行動學習方式，發現在地問題並盤點社區資源，從而提出漁鄉社區所面臨問題之解決方案，而臺日學生團隊在相互討論交流與觀摩過程中，則增進了國際溝通能力與世界觀。
本次課程帶領學生進入計畫場域，結合臺日大學地方連結與社會實踐聯盟的友伴學校師資，以臺灣學生與日本學生混合組隊方式，在計畫場域進行密集式課程，並透過跨國合作式的實地、實習、實作等踏查、上課、分享經驗、相互交流等活動，激盪出解決方案，並鼓勵學生實際投入「國際共好-地方關懷實踐競賽」活動，讓學生具備實務推動經驗與能力，有效培育地方創生專業的跨國跨域人才。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。