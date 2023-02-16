桃園市1名機車騎士連人帶車摔進14米深下水道，死者是在2018勇奪亞運金牌的陳俞安。（賴佑維攝）

桃園市桃園區國際路二段今（16）日凌晨5時許傳出一名男機車騎士撞破護欄圍欄後，連人帶車摔入深14米坑洞，防人員10時49分接獲報案，趕抵後將騎士救出，發現男騎士命危，送醫搶救後不治。死者身分曝光，是曾在2018年獲得亞運金牌的龍舟隊隊員陳俞安，他曾在輕艇龍舟項目奪得2金1銀佳績，消息傳出讓各界不捨，詳細事故原因仍待調查釐清。

陳俞安過去號稱「龍舟天菜」，在2018亞運200公尺得銀牌，並在500公尺及1000公尺項目摘金。陳俞安過去受訪時表示，高中畢業後，繼續留在桃園跟母隊一起練習，並選擇就讀萬能科大加入學校龍舟隊，也完成高雄城市盃三連霸、台北國際龍舟賽四次冠軍。

據了解，陳男因要參加活動外出，凌晨5時22分騎車沿著文中路往國際路騎乘時，因不明原因撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進14米深的工作井。工程人員上班時，雖然發現護欄等防護設施被撞破，但因為不時有肇逃狀況發生，以為與往常一樣，且工作井積水深達數米，騎士及機車已經沉到水下，工作人員一直到開始作業並進行抽水後，才發現有人受困。

桃園市消防局10時49分接獲報案，人員立即架設立坑救助、鏟式擔架協助脫困，但陳男被救出時，已無生命跡象，救護人員給予救護處置後，趕緊送醫急救，但陳男仍回天乏術，12時7分宣告死亡。

桃園市水務局表示，事發後檢視現場安全措施布設，經初步查核，符合交通維持標準，包含警示燈及爆閃燈均正常運作、另有防護措施包括施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網皆有設置，均按營建署施工規範設置。

水務局也說，後續會針對交通繁忙風險較高路口工作井，研擬強固措施，例如增設紐澤西護欄減輕萬一發生事故後衝撞墜落風險，對於市民傷亡，甚感遺憾與不捨。警方則說，將報請桃園地檢署相驗，釐清陳男死因，事發原因仍待調查。