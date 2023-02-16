民進黨中執會15日通過《黨職人員選舉辦法》第9條條文修正案，刪除「10年條款」限制，未來黃承國無法繼續參與黨職。國民黨台北市議員徐巧芯16日在《新聞大白話》節目強調，民進黨主席賴清德的所有改革方向，不管是黃承國條款或學倫事件，明顯都是針對英系來的，但更會引起茶壺內風暴的不是學倫，其實是黃承國。沒有台北市的綠營議員敢在檯面上講黃承國一句不是，前一個差點講出口的人叫吳怡農，直接落選。

徐巧芯表示，可以看到英系跟賴系還是沒有做很好的整合，賴清德的所有改革方向，都是針對英系來的，非常明顯。不管是黃承國條款或學倫事件，「林智堅是不是蔡英文的人？是嘛！黃承國是不是蔡英文的人？是嘛！」而且這兩個人對蔡英文來說都相當地重要。

徐巧芯指出，尤其是林智堅也耐不住黨內的壓力，賴清德給他的壓力，以及社會大眾的壓力，他淺淺地道歉了，雖然我們覺得誠意不足，可是可以看到，賴清德作為主席開這個槍，顯然還是有一點點的效果。但其實更會引起他們茶壺內風暴的其實不是學倫，其實是黃承國。

「以我做台北市議員來講，黃承國對台北市議會民進黨生態裡面，他的權力有多大？」徐巧芯提到，賴清德幾乎就是在跟台北市的民進黨在對著幹，沒有台北市的綠營議員，除了何志偉之外（他現在是立委），敢在檯面上講黃承國一句不是，前一個差點講出口的叫吳怡農，直接落選。