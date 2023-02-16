綜合外媒報導，過往中國大陸是蘋果iPhone的生產重地，產量約占該公司全球供應量的的50%，但隨著中國大陸前幾年的防疫封控，部分供應鏈遷往印度；而另一家手機大廠三星，則有大量產業移往越南，因此外界也看好這兩國取代中國大陸在全球生產鏈的地位。但前立委郭正亮近日卻指出，以印度半導體市場的情況，實在看不太出能對抗中國大陸現有的優勢。

郭正亮提到，印度2021年半導體市場大概是273億美元，到2026估計可以到640億，但這樣還是不高，因為它一定是從成熟製程做起，這個領域中國大陸已經殺到白菜價。另他覺得有部分蘋果的製造供應鏈移到印度，主要原因是中國大陸之前的疫情，使得國內手機難以運送。

另對於三星手機，從2009年到2019年，花了10年把供應鏈移到越南，郭正亮分析，主要原因是該公司的產品在中國大陸賣不動。而且他後來也觀察過越南，儘管有很多台商到該國設廠，但大部分都是偏向組裝，電子零組件工廠絕大多數都沒有移走。

郭正亮表示，中國大陸在後疫情時代，國內產能跟運輸逐漸恢復，他對於印度現在的競爭力打個問號，因為中國大陸是有很多條件在支持的，譬如聚落、生產的規模都相當大，還累積了很多技術勞動力，這些事實上都是從台灣、韓國、日本過去的，中國大陸至少累積了30年的時間。