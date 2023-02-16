陸委會宣布，配合疫情指揮中心放寬管制，20日起開放港澳人士來台自由行，交通部日前也擬定目標，今年來台旅客600萬人次，其中將有100萬是陸客。桃園市長張善政對此表示，開放陸客自由行不僅對桃園，對全台旅遊都是非常利多的消息，桃市府觀旅局正規畫各種套裝行程。

張善政今上午出席大園區農民節活動時受訪表示，他認為開放陸客自由行來台灣，不只是對桃園，對全台灣的旅遊， 都是非常利多的資訊。他上任後，觀旅局已著手規畫各種不同的套裝行程，且桃園也有許多來自台灣各縣市的遊客，過年期間超過100萬人次，故不只針對陸客，對本地遊客也都有套裝行程規畫中。

至於陸委會同意上海官員來台參與台灣燈會，是台北市長蔣萬安上任後第一場城市交流，未來桃園是否也有兩岸城市交流規畫？張善政回應，桃園在數年前就已經和對岸東莞簽了姊妹市，若中央政策開放，相信桃園對推動兩岸交流會更加把勁。

而東華大學教授施正鋒今（16）日就在中天節目《頭條開講》中表示，「民進黨政府很小心，因為蔣萬安剛上台，他會專心市政，不會去講中國大陸的政策，唯一就是怕上海官員見到柯文哲，因為柯文哲到目前為止都是兩岸一家親，但他的中國大陸政策不是很清楚，而柯文哲會怎麼做我們並不知道」。

而對於開放港澳人士來台自由行，施正鋒更指出，「民進黨想主導這個功勞，交通部跟其他官員分別是黑臉跟白臉，可能會緩一下子，等到民進黨的初選過了以後，『和平保台』跟『抗中保台』做出區隔以後，就會做出人情，由他們來主導」。