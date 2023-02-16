土耳其發生震災後，震驚全球各地，基隆有一位透過國際扶輪社國際學生交換計畫（RYE）來台的土耳其高中生，16日晚間在國際扶輪3490地區基隆分區的各九社扶輪社聯合例會中，感謝台灣救援團隊及民眾對土耳其的愛心，也期許民眾能支援土耳其災後生活設施與重建。

來自土耳其第三大城伊茲米爾（Izmir）的賴德佳（土耳其名Doğa YILDIRIM），父親是土耳其該市教育部門高級官員，母親為公立醫院院長。2022年8月來台後體會了與土耳其完全迥異的自然環境與風俗民情，在努力學習中文融入台灣高中生活之際，也不忘自己成為建築師的志向，努力自修準備返國參加大學會考。

6日土國震災發生後，她居住的城市離災區較遠，家人都平安，但祖父母與父親家族親戚均住在災區附近。其後父親受命率領伊茲米爾市救援隊前往災區搜救，母親也帶領醫療團隊前往支援災區海邊醫療船搶救傷患。

賴德佳說，感謝這段期間所有基隆的長輩、同學對她的慰問，更感謝台灣救援團隊和人民對土耳其的愛心支持。她得知目前災區最欠缺的是組合屋、淨水設備與移動廁所，她懇請拜託基隆地區與台灣扶輪社友和所有善心台灣人民，能幫助在零下溫度中無家可歸的災民們盡快能有組合屋可以棲身，能有簡單的淨水設備讓災民有水可喝，能有簡易移動廁所讓災區不至於爆發疫情。

基隆市長謝國樑表示，土耳其發生這樣的災害，自己與市府許多同仁第一時間也都捐出所得協助，希望土耳其可以感受台灣的溫暖，也期許賴德佳好好的在台灣學習。

國際扶輪3490地區總監陳汪全也呼籲所有扶輪一起行動，並公布扶輪基金會提供針對「土耳其及敘利亞」救災捐款的方式網路捐款連結（https://my.rotary.org/donate）。