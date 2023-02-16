行政院拍板居住補貼方案，蔡英文總統今晚表示，這幾年的疫情，讓許多弱勢、人民的生活，都受到很大的影響。我們預計，2月20日開始放寬室內戴口罩規定，防疫工作到了下個階段，政府會推出一系列的政策，來照顧大家。希望幫忙大家減輕住的負擔，在疫後階段能安心顧生活，拚經濟！

蔡英文以「減輕居住負擔，助人民度難關」為題在臉書表示，防疫工作到了下個階段，政府會推出一系列的政策，來照顧大家。

她說，第一個，針對租屋族，我們擴大了租金補貼 的對象。18歲以上就可申請，大學生租屋也可適用，更重要的是，我們修正了流程，現在可以隨到隨辦，而且只要有「租賃契約」，租約上不用有房東的身分證字號。

第二個，背房貸的朋友，政府也給你支持符合資格者，一次性定額補助3萬元，疫情讓中產以下的房貸族 也很辛苦，符合以下情況者，政府會一次性定額補助3萬元：名下一戶房屋，限自用購屋貸款；照顧中低薪房貸族，110年所得合計120萬元以內，核貸金額台北市850萬元以內（總價約1200萬元）其他縣市700萬元以內（總價約1000萬元）。

蔡英文強調，政策不適用購買高房價者、也不會補助到出租房屋的房東。最後，政府會持續透過多元的方式興辦社會住宅。

她說，擴大社宅供給，是她上任以來重要的政策目標。目前，直接興建及包租代管的部分，我們的進度都在穩定推進中，也可望如期達標。透過以上各種不同的方式，我們提供租屋族、房貸族多元的住屋支持方案，希望幫忙大家減輕住的負擔，在疫後階段能安心顧生活，拚經濟！