大陸資深演員吳剛近期在人氣電視劇《狂飆》中，如火純青的演技廣獲好評，但卻遭到眼尖網友質疑好像有整形過，引起熱烈討論；吳剛近日被問及此事，他也無奈吐真相，事實是身體舊病復發影響體態，才與過去外貌有點不同。
近期電視劇《狂飆》在大陸掀起轟動，造成超高討論度，劇中主演群個個都成為話題人物，其中資深演員吳剛竟無辜陷入整形風波，被網友質疑臉部與過去有些不同；現年60歲的吳剛近日在接受採訪時，針對整形一事表示，一切都是誤會。
原本吳剛只把「整形說」當作笑話，沒想到引起網友瘋狂討論，讓他不得不跳出來澄清；吳剛提到自己在拍攝《狂飆》時，腎結石復發，但為了工作先延遲手術，帶病上陣的狀況下，才會導致在鏡頭前顯得水腫，舊病纏綿已經很難受，請大家就不要再傳播假消息。
吳剛在訪談中還笑笑地表示，「其實我這雙眼皮是爹媽給我的」，而廣大劇迷紛紛跳出來力挺，也很不捨吳剛都60歲還要被說整形，「辛苦了，還要帶病拍戲」、「以後把重點放在演員的作品上吧」、「劇大火，演員卻要承受莫須有謠言，真慘」、「老戲骨還要被網友質疑，有夠傻眼」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。