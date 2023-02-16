大陸資深演員吳剛近期在人氣電視劇《狂飆》中，如火純青的演技廣獲好評，但卻遭到眼尖網友質疑好像有整形過，引起熱烈討論；吳剛近日被問及此事，他也無奈吐真相，事實是身體舊病復發影響體態，才與過去外貌有點不同。

近期電視劇《狂飆》在大陸掀起轟動，造成超高討論度，劇中主演群個個都成為話題人物，其中資深演員吳剛竟無辜陷入整形風波，被網友質疑臉部與過去有些不同；現年60歲的吳剛近日在接受採訪時，針對整形一事表示，一切都是誤會。

吳剛回應整形一說，他吐露自己帶病拍戲，才會臉顯得水腫。（圖／摘自微博）

原本吳剛只把「整形說」當作笑話，沒想到引起網友瘋狂討論，讓他不得不跳出來澄清；吳剛提到自己在拍攝《狂飆》時，腎結石復發，但為了工作先延遲手術，帶病上陣的狀況下，才會導致在鏡頭前顯得水腫，舊病纏綿已經很難受，請大家就不要再傳播假消息。

吳剛在訪談中還笑笑地表示，「其實我這雙眼皮是爹媽給我的」，而廣大劇迷紛紛跳出來力挺，也很不捨吳剛都60歲還要被說整形，「辛苦了，還要帶病拍戲」、「以後把重點放在演員的作品上吧」、「劇大火，演員卻要承受莫須有謠言，真慘」、「老戲骨還要被網友質疑，有夠傻眼」。