美國1月生產者物價指數（PPI）年增6%、月增0.7%，雙雙超乎市場預期，顯示美國通膨降溫速度降速，10年期美債殖利率來到3.69%。美股周四（16日）3大指數開低，道瓊工業指數跌超過200點，那斯達克指數跌約1.2%。

截至台北時間23點42分，道瓊工業指數下跌287.28點（或0.84%），暫報33840.77點；那斯達克指數下跌152.55點（或1.26%），暫報11918.04點；標普500指下跌44.43點（或1.07%），暫報4103.17點；費城半導體指數下跌49.68點（或1.59%），暫報3083.39點。

5大科技巨頭齊跌，微軟、谷歌跌逾1%，亞馬遜、Meta跌超過2%。半導體類股同步開低，輝達、美光和艾司摩爾跌逾2%，超微重挫約4%，台積電ADR遭股神波克夏海瑟威減持餘波猶存，股價跌2.5%，聯電ADR跌1.7%。

美國勞工部周四公布1月PPI指數，年增6%，雖低於前值修正後的6.5%，但遠超市場預期的5.4%，月增0.7%，高於市場預期的0.4%，增幅更創去年夏季以來最大；扣除能源、食品等波動劇烈的核心PPI月增5.4%，月增0.5%，皆高於市場預期及前值。