蛋價狂飆，自日前批發價調漲2元後，已經回到去年7月的歷史新高，引發民怨。對此農委會主委陳吉仲晚間再度PO文，提出4大解方，呼籲民眾「保證不用搶蛋」，但不少網友看完後開罵「他到底在說啥」。

13日雞蛋一盒調漲2元，陳吉仲一席「平均一顆只漲0.2元」、「比其他國家便宜很多」引發爭議。今天(16日)晚間他再度PO文，呼籲民眾免緊張，不用去搶購雞蛋，並表示農委會已經做了4大措施，包括：

1.加強調度！從加工業者調度5%雞蛋，確保通路穩定供蛋。

2.超市設立平價專區，確保平價蛋穩定供蛋。

3.今年已超前部署提高進口種雞30萬隻，確保穩定供蛋。

4.強化養雞場轉型升級對抗禽流感，確保穩定供蛋。

陳吉仲說，為確保蛋農合理利潤，產地蛋價會隨飼料成本而調整，過去因為疫情與俄烏戰爭，導致玉米等穀物價格兩度上漲，蛋雞飼養成本比原先高出5成，才會造成蛋價上漲，因此農委會設立平價專區，加強調度加工業者通路，提高種雞進口量30萬隻，並爭取延長玉米營業稅減免。

陳吉仲也再度拿出美日兩國數據來比對，表示受禽流感影響，美國撲殺5700萬隻雞，蛋價從去年1月2.97元上漲到如今7.3元；漲幅145.8%；日本也撲殺1478萬隻雞，蛋價從3.69元上漲到5.77元，漲幅56.4%，相反台灣僅撲殺73萬隻雞，蛋價漲幅僅15.3%，價格波動最小。

但不少網友看完後大罵：「老調重彈，結果蛋價繼續飆」、「拿批發價比零售價...」、「為何我去年就看過同樣的政策」、「他到底在說啥鬼」、「後台真的硬」、「騙人沒去過日本嗎」、「陳教授快出來看看陳主委說啥」、「4支箭全射在民眾的荷包上」、「雞蛋國家隊3年了還搞成這樣，預算都被狗吃掉了嗎」、「通篇廢文」。