排除波動劇烈的食品與能源價格之後，1月核心PPI月增0.5％，高於去年12月與市場預估的0.3％增幅。年增率方面，1月核心PPI年增5.4％，低於12月的5.5％，但高於市場預估的年增4.9％。
美國消費者物價指數（CPI）早已顯現通膨降溫趨勢。受住宿與能源成本攀升影響，1月CPI月增0.5％，增幅寫下三個月以來最高，但年增率6.4％創2021年10月以來最低。排除波動性較大的能源與食品後，1月核心CPI月增0.4％、年增5.6％。
美國勞工部16日公布，今年1月生產者物價指數（PPI）月增0.7％，高於12月的月跌0.2％與市場預期的月增0.4％，增幅創下七個月來最高。1月PPI年增率6％，低於12月的年增6.5％，但高於市場預期的5.4％增幅，創下2021年3月以來最低。PPI被視為通膨領先指標。
排除波動劇烈的食品與能源價格之後，1月核心PPI月增0.5％，高於去年12月與市場預估的0.3％增幅。年增率方面，1月核心PPI年增5.4％，低於12月的5.5％，但高於市場預估的年增4.9％。
美國消費者物價指數（CPI）早已顯現通膨降溫趨勢。受住宿與能源成本攀升影響，1月CPI月增0.5％，增幅寫下三個月以來最高，但年增率6.4％創2021年10月以來最低。排除波動性較大的能源與食品後，1月核心CPI月增0.4％、年增5.6％。
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