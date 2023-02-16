排除波動劇烈的食品與能源價格之後，1月核心PPI月增0.5％，高於去年12月與市場預估的0.3％增幅。年增率方面，1月核心PPI年增5.4％，低於12月的5.5％，但高於市場預估的年增4.9％。

美國消費者物價指數（CPI）早已顯現通膨降溫趨勢。受住宿與能源成本攀升影響，1月CPI月增0.5％，增幅寫下三個月以來最高，但年增率6.4％創2021年10月以來最低。排除波動性較大的能源與食品後，1月核心CPI月增0.4％、年增5.6％。