對於近期又爆發雞蛋漲價、缺雞蛋的現象，農業專家「LinBay好油」指出，真正的核心是缺「蛋雞」，這個問題從兩年前都沒有解決，而今年也一樣無解。

缺蛋現象已持續1年，日前雞蛋每台斤調漲2元，批發價回到歷史高點的52元，根據農委會統計，本周無論是產蛋雞數或日生產量都較上周減少許多。

農委會主委陳吉仲說，等老雞換羽和新的中雞補上後，預估2月底到3月上旬雞蛋產能會恢復。

不過民眾痛批1年前的新聞放到今日仍然適用，陳吉仲的任何承諾都無法改變缺蛋的現況。

農業專家「LinBay好油」2月初即在臉書披露，真正的核心是缺「蛋雞」，這個問題從兩年前都沒有解決，而今年也一樣無解。

「LinBay好油」指出，台灣都是直接跟美國買「種蛋雞」，再去生出「蛋雞」來產蛋。台灣的「種蛋雞」的數量就一直維持在30多萬的數量，這個數量太少了，只能從美國進口，當美國都出問題了，台灣就跟著慘了。

「LinBay好油」直言，禽流感導致美國供應給台灣的種雞減少了，這是近因；但導致蛋雞供不上的遠因則是雞隻白血病。

「LinBay好油」表示，台灣的「種蛋雞」都從美國進口，但是有一些的種源已經出問題，導致蛋雞死亡率增加，產蛋率下降。在這樣缺蛋雞、蛋雞品質又不好，雞蛋量怎麼會穩定？老蛋雞只能繼續上陣。

「LinBay好油」強調，要在今年解決雞蛋的問題，農委會自己也知道不可能，所以農委會副主委黃金城退休就敢講實話了：「雞蛋供應要2024年才能回穩」！