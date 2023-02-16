澎湃新聞報導，2023年適逢康熙統一台灣340周年。中國社會科學院台灣史研究中心及《台灣歷史研究》期刊官方微信公眾號16日發布《「紀念康熙統一台灣340周年暨兩岸關係歷史研究」學術研討會徵文啟事》。

徵文啟事指出，中國社會科學院台灣史研究中心與汕頭大學潮汕文化研究中心合作，擬於2023年9月9月22日至25日，在廣東省汕頭市南澳縣共同舉辦「紀念康熙統一台灣340周年暨兩岸關係歷史研究」學術研討會。

此番研討會徵文參考選題共有16個：1、康熙統一台灣研究；2、自遠古迄今的台灣歷史研究；3、台海兩岸關係歷史變遷研究；4、歷史上的閩台行政關係研究；5、台海兩岸經貿交流研究；6、台海兩岸文化交流研究；7、台海兩岸人員往來研究；8、歷史人物與台海關係研究；9、大陸對台政策研究；10、台灣對陸政策研究；11、台灣在海上絲綢之路的角色與地位研究；12、台海局勢與國際關係研究；13、台海和平統一與中華民族復興研究；14、台灣史研究學術述評；15、台灣與潮汕地區的經貿、文化交流及人員往來研究；16、其他相關問題研究。

啟事強調，論文應遵循學術規範，為原創學術成果，不存在任何學術不端行為，且尚未公開發表。論文語言為中文（簡體漢字），論文格式按照《台灣歷史研究》技術規範處理，篇幅盡量控制在2萬字以內。

據北京故宮博物院官網介紹，清順治十八年（1661年），鄭成功收復了被荷蘭強占38年的台灣。鄭成功於該年去世後，繼位的鄭經及其後的鄭克塽都繼續堅持抗清立場，意圖自立一國。清王朝收復台灣的策略總的來說是剿撫並用，前後期不同。康熙二十年（1681年）以前，大陸戰事不斷，清朝海軍力量比較弱小，對鄭氏政權以撫為主；康熙二十年以後，則因剿寓撫。

初期，雙方的多次和談都歸於失敗。但清王朝的招撫政策也取得明顯成效，鄭氏政權大量官兵投降清朝，嚴重削弱鄭氏勢力，提高清軍戰鬥力尤其是水戰能力，清軍逐漸由劣勢變為優勢。

康熙二十年，清政府平定了三藩之亂，收復台灣時機逐漸成熟。康熙大膽任用熟悉海戰的施琅為福建水師提督，授其全權收復台灣。施琅認為澎湖是台灣門戶，決定先占該地，可使台灣不攻自破。台灣方面也積極備戰，派最得力的戰將劉國軒守衛澎湖。

康熙二十二年（1683年）7月，雙方在澎湖激戰。清軍在海戰中全殲鄭軍主力。困守孤島的鄭克塽見大勢已去，投降清王朝。

台灣回歸後，康熙採納施琅等人建議，設台灣府，隸屬福建。台灣府下設三縣--台灣縣（台南）、鳳山縣（高雄）、諸羅縣（嘉義），派總兵官一員率官兵八千駐防台灣，所建台灣府縣組織完全與大陸相同。