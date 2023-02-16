許多人喜歡在閒暇時刻打麻將消磨時間，不過若是遇到這種牌型你會胡牌嗎？一名網友表示，日前和牌友切磋時，對方竟然自摸「大四喜」，算下來一口氣可以贏得超過23萬元，不過民間普遍謠傳「胡大牌會出事」，因此該網友認為牌友鐵齒、富貴險中求，直說：「祝福他平安」。

一名網友打麻將時遇到牌友自摸「大四喜」，嚇得直說：「祝福他平安」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，最近打麻將時，其中一人自摸，開牌後竟然出現「大四喜」，讓全場都看傻了眼，不過原PO卻說，「有經驗的人都知道，拿到這種牌最好不要胡」，更遑論是自摸。原PO表示，有些人就是鐵齒，覺得富貴險中求，「我會幫他禱告上帝，祝福他平安」。

「但人家打的是1萬底，3千台，你能叫他不要胡嗎？」從原PO分享的照片可見，「東西南北」各有3張，若依據北部算台方式，自摸1台、大四喜16台、湊一色4台、2花1台，若是莊家還要再加上1台，共計23台，算下來可贏得23萬7000元。

貼文曝光後，引來網友回覆，「幹嘛不胡？大牌該胡不胡才會衰」、「迷信的人都賭光輸光了」、「不胡對不起自己，怕屁」、「當然胡啊，記得鑽一下桌腳就好」、「他是在做善事，胡完讓其他三家直接提早回家睡覺」、「輸不起的才在那邊亂講」、「這牌看了真舒服，胡啦」。