俄烏戰爭將屆周年，收復包括克里米亞在內的失土一直是烏克蘭總統澤倫斯基對內對外的喊話。然而美國媒體報導，美國國務卿布林肯15日在一場視訊會議上表示，基輔試圖奪回克里米亞將踩俄國總統普丁的「紅線」，可能促使莫斯科做出更廣泛的回應。與此同時，最新民調顯示，美國作為最大援烏國，民眾挺烏的意願卻有所下降。

自普丁2014年出兵占領克里米亞以來，國際社會普遍仍視克里米亞為烏國領土。美國政治新聞網「POLITICO」報導，布林肯15日與專家小組透過Zoom進行一場非公開的視訊會議，會上有人詢問，美國是否願意協助基輔實現收復克里米亞的長期目標。對此，根據4位了解布林肯回應的人士指出，布林肯稱美方不積極鼓勵此一行動，但決定權在基輔，拜登政府著重協助烏軍推進東部主戰場。報導稱，布林肯的回應呼應先前五角大廈說法，美軍評估基輔無法在短期內奪回克里米亞。

其中2位與會者表示，布林肯的說法聽起來像美方不認為目前推動收復克里米亞是明智之舉，不過他們強調布林肯未直接明講；另2位知情人士認為，「決定權在基輔」可解讀成美方對基輔競逐克里米亞持開放態度。其中1位消息人士告訴POLITICO：「整體而言，對於情勢如何發展存在很多不確定性，任何一方能否取得碩大戰果都還是個問號。」國務院拒絕就這場會議發表評論。

美國在總統拜登政府領導下，成為烏克蘭最大援助國，但國內民意對持續援烏的意願略微下降。根據美聯社暨美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）1月26日至30日執行的民調，支持美國向基輔運送武器的民眾從去年5月的60％掉到48％，有29％民眾反對；支持美國向基輔提供資金的民眾則僅37％，低於反對的38％。

另外，多數美國民眾仍贊成對俄國實施經濟制裁，占63％，但43％民眾對拜登政府處理俄烏局勢的能力「沒有信心」。來自德州的卡特（Shandi Carter）告訴美聯社，她對於這場戰爭為全球消費者帶來的影響感到沮喪，包括油價波動和食品成本上漲。雖然對拜登政府的應對方式感到不滿，卡特表示，就算前總統川普2020年勝選，如今也不會做得更好。她說：「是民主黨或共和黨都不重要。普丁鐵了心做他想做的事。」