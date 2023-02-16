一名人妻發現丈夫出軌，偷偷翻拍丈夫和小三的對話，事後拿著對話向小三提告求償100萬，一審時法官認為正宮未經同意擅自翻拍手機對話紀錄，不能作為證據，認定罪證不足，判決敗訴，人妻再上訴並拿出自己和老公的對話指出「我不想讓兒子使用爸爸外遇對象的東西」要求丈夫處理床墊，可見人夫出軌事實，因此認定小三侵權，須賠正宮30萬。

小美和老公阿榮（化名）在2015年間結婚，2021年9月小美發現老公行徑可疑，發現老公和從事幼教老師的花花出軌，小美發現兩人不僅傳送親暱對話，傾訴愛意，還發生性行為，氣得在同年11月和老公離婚，事後小美認為花花多次以通訊軟體對話煽動阿榮結束婚姻，並以言語中傷、醜化正宮，已破壞小美與阿榮婚姻忠誠、互信基礎，對婚姻加以干擾、侵害，對配偶身分造成侵害，且情節重大，小美因此身心受創，向花花提出賠償精神慰撫金100萬。

花花對此辯稱自己未和阿榮發生性行為，指自己和阿榮是網友關係，並指控小美未經阿榮同意擅自翻拍手機對話紀錄，是以侵害他人隱私權違法取得證據，不得作為證據使用。

法官勘驗花花和阿榮對話，兩人曾親暱傳訊「寶寶，時間不是重要。重點是舒服」、「今天記得要計時喔，濕了」、「因為我就很喜歡跟你做愛啊」、「我這麼露都是為了勾引你」、「而且跟妳做過，應該其他人都沒fu吧」、「就會開始幻想你在上面很盡情的插我」、「那我們要一直做到老」、「寶寶你完蛋了。你以後只能跟我做了」。一審時法官認為偷拍手機對話不能作為證據，認定罪證不足判小美敗訴。

小美上訴後，法官勘驗小美和阿榮的對話，阿榮曾傳訊「對不起，這些年辛苦你了，嫁了個沒用的老公，沒辦法過上好日子。那些情緒的反應也是可想而知的。事情發生了也沒什麼好逃避的，錯就錯，也沒有任何理由藉口。你開的條件也都很合理，也沒有任何為難，謝謝妳」，而小美則回傳「那個床墊再麻煩你處理，我不想讓兒子使用爸爸外遇對象的東西，即便那床墊價值連城對我來說也只是渣，自己拿下去丟，對原配來講實在太悲哀了」，阿榮則回覆「了解」。

法官認為花花和阿榮的對話內容多涉及浸淫在男女情愛及性交情節，更夾雜裸露身體之煽情描述，可見兩人交往非僅止於普通朋友間之互動，有相當親暱程度的男女情感，且根據阿榮和小美的對話，也可得知阿榮確實外遇，因此法官認定花花侵權行為重大，改判花花須賠小美30萬元。