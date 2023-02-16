陸委會批准上海市台辦副主任李驍東率團來台北參訪「儂好上海」花燈，但國民黨台北市議員秦慧珠15日爆料指出，陸委會規定上海市台辦一行人來台只能參加批准的行程，其他時間必須待在飯店裡，連吃消夜都不行。前立委郭正亮16日在《新聞大白話》節目表示，第一次聽到官員來訪不能去吃消夜，他觀察這個緊縮措施就是2月3日間諜氣球事件連動出來的，民進黨已經轉彎進入抗中保台2.0了，美中台關係恐將烽火連天。

郭正亮談到星雲大師的弔唁會，「宗教局那個葉小文有爭議，那個我沒有意見」，國台辦的副主任龍明彪，還有地方台辦、地方宗教的所有人都(牽連)，38個人沒有拿到簽證。這就引起了，國台辦感到非常生氣，他發一個聲明，接下來就看到梁文傑這個發言。

「上海台辦來參加元宵節，然後說不能去吃宵夜。（笑）」郭正亮說，從來沒有看過一個國家對另外一個國家的官員來訪，說你申報的活動沒有消夜，所以你不能去吃消夜，「我還第一次聽到！」反正你沒有寫(申報)的就是通通都不能去。「沒有人會去寫消夜吧？」那你就只能夠待在旅館，這樣跟所謂的限制住居有什麼差別呢？

郭正亮直言，「所以說這個緊縮措施，我的觀察就是，2月3日間諜氣球事件之後連動出來的。」結果就是美國眾議院確實對台灣就是有很多積極的布局。比如說就看到眾議院對中小組就要來台灣辦聽證會，台灣也很難拒絕。然後眾議院外交委員會主席麥考爾也說要來。蕭美琴回來了，人家問她說總統是不是要訪美？她也不好否認，因為真的有在爭取。

郭正亮示警，接下來(眾議院議長)麥卡錫又要來台灣，所以(副國務卿)雪蔓為什麼要出來講，說你(大陸)不要因為美國的眾議院去台灣，你就要搞軍事動作？她自己也預期到，搞不好要烽火連天了！所以可以預期，民進黨已經在轉彎了，大概要進入抗中保台2.0了，就是說，這個(2024)大選就是中美衝突的因素要拉進來評估了，「所以他整個(兩岸關係)，我覺得是往後退！」