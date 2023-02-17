桃園市楊梅警分局14日起連2天都接獲通報有迷失的年長老婆婆需要協助。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

龍潭警分局今日凌晨獲報，安養中心一名行動不便的老翁溜出門，立即通報巡邏警網協尋。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警分局14日起連2天都接獲通報有迷失的年長老婆婆需要協助，在派出所員警努力之下，均成功的將老婆婆送回家。另龍潭警分局今日凌晨獲報，安養中心一名行動不便的老翁溜出門，通報巡邏警網後，在偏遠山區產業道路上發現老翁倒臥路邊，將其送醫檢查。

楊梅分局楊梅派出所14日傍晚5時許接獲民眾報案，一名87歲王姓婆婆獨自蹲坐在馬路旁，警員陳柏蒼及張雲淑立即前往了解，原來是老婆婆獨自外出拜拜，返程時卻忘記回家怎麼走，幸好員警查出其身分，順利將她送返家。

楊梅分局新屋分駐所15日下午3時許也接獲通報，新屋新生里辦公室有一名90歲徐姜姓婆婆，疑似迷路需要警方協助，警員曾華愷及蔡宜欣前往查看發現是老婆婆外出迷途，但身上沒帶任何證件，只告訴警方她是出來散步的，幸好在眾人努力及新生里長協助下辨識出老婆婆身分，成功將她送回家中。

警方呼籲，若家中有年邁或易走失者，家屬需隨時注意其行蹤，避免走失發生危險，平時可在隨身衣物或物品留下聯絡資料，走失後方能第一時間通知家屬。

另龍潭區某間安養中心照護人員今凌晨向龍潭分局高平派出所報案，院內一名72歲彭姓老翁因中風過後行動不便，趁看護人員不注意之際，偷偷杵拐杖外出，附近遍尋不著，急忙求助警方協助。

警方受理後隨即依報案人陳述特徵，通報線上巡邏警網及所有警力，加上民防義警、守望相助隊等協勤民力加強搜尋，最後發現老翁竟橫躺倒臥在偏遠山區的茶園產業道路上，經通知報案人及救護人員到場協助送醫。

事後該長照中心人員表示，老翁自中風過後，除了行動不便，精神狀況也欠佳，經常情緒不穩定，不敢相信竟在凌晨趁大家不注意，偷溜出門，可能是夜間視線不明，加上寒冷體力不支，最後才會倒臥路旁。照護人員焦急地在附近搜尋，卻遍尋不著老翁蹤跡，才會求助警方協尋，否則在這寒流來襲氣溫遽降的酷寒深夜，後果恐不堪設想，感謝警方協助。