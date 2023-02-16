新竹市前市長林智堅去年爆出論文抄襲案，間接導致民進黨在去年的九合一選舉中大敗，林智堅本人14日在臉書上首發聲道歉，同時也撤回針對台灣大學學位的訴願。而近日就有一份民調指出，對於林智堅向社會大眾道歉之後，有91％的民眾認為「林智堅永遠不會向王鴻薇、余正煌道歉」，僅有6％的民眾認為會道歉，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》16日對於「林智堅向社會大眾道歉後」進行了網路民調，截至16日23時，已有1.4萬人進行投票，有91％的民眾認為「林智堅永遠不會向王鴻薇、余正煌道歉」、有6％的民眾認為「林智堅之後也會向王鴻薇、余正煌道歉」、有2％的民眾「沒有意見」、另有1％的民眾認為可能有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「為時已晚」、「林智堅不知廉恥，就如蔡英文不要臉一個樣」、「林智堅若有羞恥心，有良心就不會反咬余正煌，控告王鴻薇了呀！」、「他有道歉嗎？他不過是說了論文暇疵，這只能算辯解吧！」、「為了某個目的而道歉，動機不單純呀！」、「跟他某前輩一樣永遠不會吞球」。