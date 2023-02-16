不少人轉職進入新公司，或多或少都需要時間上軌道，一名在國營事業網友發文抱怨，認為新人有點遲鈍、工作態度消極，影響團隊工作效率，心想該怎樣把新人逼退。結果反遭眾人砲轟，與其把新人趕走，不如思考如何教會新人做事。

一名網友在Dcard發文抱怨，最近一個新進同事因為比較遲鈍，很多事情不會做或是發呆，導致許多工程進度被拖延，所以偶爾會嘴砲開酸新人，不滿新人不做筆記，講過的事老是忘記，工作超混還不提離職，擔心國營事業過試用期就很難辭退員工，直呼「多了一個拖油瓶真的很累」，也思考有什麼方法可弄走對方。

貼文引起網友熱議，不少人卻反批原PO老鳥心態，「最賭爛這種自以為的」、「應該連上司都不是，只是個做很久升不了官的基層」、「是你不會帶人，把人弄掉叫害人」、「這樣有比較優越嗎？把霸凌講的很正常」、「看起來是做工業類的，我是做維修的，我帶人不會像你這麼機X」。

也有網友認為要將心比心，每個人都有菜鳥時期，「對新人多點耐心吧！大家也是從新人慢慢過來的」、「想知道你這種教法希望他學多快呢？與其每次都用酸的方式，不如直接跟他說問題在哪」、「比較早進入這個職業沒有比較厲害，不要說的自己好像一開始來就會好不好」、「如果你還是用以前老師傅那套對待新人的話，那你真的不適合當管理職」。