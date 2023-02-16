2024年總統大選只剩不到1年，民進黨以副總統賴清德呼聲最高，而他與總統蔡英文的互動，頗受外界關注。前民進黨立委沈富雄認為，蔡英文最後還是會care賴清德的死活。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中指出，民進黨跟國民黨都有問題，就是掌舵政策的這一股力量跟未來要選總統的那一股的力量，是有矛盾的，但是矛盾的本質不太一樣；而隨著時間的流逝，掌舵的力量會向要選總統的那一股力量靠攏。

沈富雄舉例表示，就好像前新竹市長林智堅不告了，而且也道歉了。這代表蔡英文這股力量在向黨主席靠近了。林智堅也是有壓力的，壓力可能是來自民進黨立院總召柯建銘，他也許建議林智堅見壞就收，再撐下去，他們恐怕都會死翹翹。以前挺過林智堅的人，有的可以說因一時站在黨的同志愛，尤其在選舉關頭，不得不這樣講，但現在既然當事人都認錯了，那挺的人自然也是錯了。

沈富雄認為，現在沒有人管得了前國安局長陳明通，因為他什麼都沒有了，而且他越講越離譜。陳明通不太care賴清德的死活，不過，總統蔡英文最後還是會care賴清德的死活，蔡英文現在應該要care，但是她仍有點於心不甘，因為這是一個很大的問題。

沈富雄點出，蔡英文那麼不喜歡賴清德，還是過去賴清德對蔡英文不夠友好？有一個問題，他一直在打聽但並沒有成功，也就是賴清德4年前為什麼要挑釁蔡英文的連任，有人說賴清德去算命說他會當選；也有人說，他那時候的民調高過蔡英文，對此，沈富雄認為，賴清德也不應該去挑釁。