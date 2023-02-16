苗栗拱天宮白沙屯媽祖12日開始9天8夜的進香之旅，吸引不少香燈腳一路隨行，不過因為對於信眾身分來者不拒，因此可能為神聖的宗教活動染上人間糾紛。有一名人妻表示，外遇的老公和小三近日手牽手參加白沙屯媽祖的進香活動，「真想要懺悔或贖罪，是不是先把該付的扶養費好好付？」貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，一個是拋妻棄子的外遇男，一個是破壞別人家庭的小三，兩人卻手牽手一起去走白沙屯媽祖，而且今年還是第二次，讓原PO好奇他們背後到底是什麼意思，「真想要懺悔或贖罪，是不是先把該付的扶養費好好付？」

對此，許多網友紛紛回應，「還蠻噁心的」、「小三去求媽祖扶正啊」、「香爐是該隨行的…」、「去受審判的啊！請媽祖好好看看這對狗男女，般配啊！」、「怎麼可能真心懺悔？去追白沙屯媽祖，可能是想求媽祖成全他們吧！」、「他們不是去拜媽祖，他們兩個只是沿路有藉口，每天去汽車旅館一起洗澡睡覺而已」。

事實上，本網過去就曾報導，有人妻參加白沙屯媽祖進香活動時，當場發現老公帶著別的女人參加活動，氣得她直接走近隊伍向老公攤牌「我們離婚吧」，事後更感嘆「或許是媽祖要我看到現實的一面」。