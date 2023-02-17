陸島酒店的員工表示都知道公司將遭法拍一事，但心情都很平靜，正常上下班。(圖／民眾提供)

金門唯一的陸資企業「陸島酒店」今(16)日傳出將遭法拍，預計於3月15日由金門法院執行第一次拍賣，底價近新台幣10億元，對此業者表示確實有收到法院的法拍公文，其他未多作回應，目前仍維持正常營運。

陸島酒店坐落於金門縣金寧鄉下埔下，前身為台資金寶來飯店，2014年由陸資買下後改裝，於2016年正式營業。據了解，陸島酒店董事長吳椿江是福建龍岩人，是金門唯一的陸資民營企業，也是唯一在台取得永久土地所有權的陸資企業。自新冠疫情爆發以來，小三通中斷旅客銳減，在營收大幅衰退下仍未進行裁員，3年多來一直苦撐維持正常營運。

陸島酒店曾於去(2022)年1月間傳出財務危機，當時召開記者會時聲稱，該公司向中國進出口銀行廈門分行貸款額度雖授信為1.8億人民幣，但實際支取僅為6931萬元，貸款期限至2024年6月30日止，後來卻遭大陸銀行抽銀根，並授權台灣管理銀行台灣中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店有限公司違約，並要求提前一次性歸還6931萬元貸款餘額。後來酒店研擬提出破產計畫，沒想到近日便傳出將遭到法拍。

對於將遭法拍一事，陸島酒店低調暫不回應，目前所有的營收都用來支付平日的開銷，營運狀況一切正常；問及員工們也都表示得知這件事，心情都很平靜。