「來時茫，有何歡；去時澄，又何悲。」「希望我們放下彼此，揮揮手，也不必再回頭了。」海基會前副董事長馬紹章15日去世，享壽65歲。「臨行之前，沒甚麼包袱，稍寬告慰。」為師長、親朋、同學留下一紙告別書，「甲子一陣風，吹盡悲歡離合，百種滋味，點滴心頭，如今卻無歡無淚。」

馬紹章生前是國民黨榮譽主席連戰2005年登陸「和平之旅」重要幕僚，馬政府8年期間，多次參贊總統府文稿；逾6年海基會生涯，參與兩岸多次重大協商談判，見證兩岸交流高峰期。

馬紹章臨別前，留給師長、親朋、同學的《告別書》全文如下：

來時茫，有何歡；去時澄，又何悲。

甲子一陣風，吹盡悲歡離合，百種滋味，點滴心頭，如今卻無歡無淚。

諸位敬愛的師長、親朋、同學：

再過不了多久，馬紹章這個臭皮囊就要消失不見了。過去參加過不少告別式，只見人群往來，而主角卻是一張不會說話的照片，總感覺有點荒謬。所以我想用這封信跟大家告別。我不會發訃文，也不設靈堂，也不辦公祭，由（尤其）現在還在疫情期間。

此生與各位過從，非常感謝提攜我的長官，協助我成長的朋友同事，還有協助照顧我母親的親戚，你們的恩情此生無法償還，希望未來能以特有的方式再感謝各位。至於那些陪我瘋狂的同學和朋友，那些荒唐就它灰飛煙滅吧！

自己一生，清廉自持，從未曾有害人之心，臨行之前，沒甚麼包袱，稍寬告慰。現在這一段時間，我學習放下，也稍有心得。人生在世如夢一場，夢中皆是虛幻不實，這是放下的第一步。臨別之際，謹以此與大家分享。

諸位不必難過，也不必哀悼，看了訊息也不必回，因為我不會看，更不會回。希望我們放下彼此，揮揮手，也不必再回頭了。

紹章敬上