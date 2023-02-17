桃園市中壢區新明市場2樓去年轉型為青銀共市文創市集，但2樓來客數少效果不彰，桃市府經發局為提升傳統市場攤位使用，豐富市場商品內容，14日起公告新明公有市場2樓空攤招租，祭出第1年免收租金，第2年租金半價優惠，第3年則依原價計收，新攤進駐後將辦理集客活動，提升市場買氣。

經發局長張誠指出，新明公有零售市場2樓共有32個攤位，目前有4個空鋪將進行招租，凡營運計畫有特色、具文創性質，擅長網路行銷的優質攤商，歡迎提出申請，因應2樓來客數較少，經審核入選者，除水電費及管理費外，將提供第1年免收租金，第2年租金半價的優惠，並提供3個月試營運期。

張誠表示，為活絡市場空間並促進買氣，攤商進駐後經發局將於今年5至10月辦理常設展覽及市集的集客活動，盼能為新明市場帶來不一樣的新氣象。

張誠說明，凡已成年並設籍於桃園市，具營業能力且親自經營的市民，皆可向經發局申請，申請期限自即日起至2月28日下午5時截止，相關申請文件請上桃園市政府經濟發展局訊息公告中的最新消息網頁下載。