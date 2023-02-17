美國證交會（SEC）15日以4比1通過一項提案，擬擴大對沖基金和退休金基金等投資顧問必須交由合格託管人保管的資產類型。

儘管主管機關打算加強監管，但加密幣和相關類股15日仍同步大漲，意味著投資人支持更嚴格的法規。加密幣交易所Coinbase 15日收盤狂飆17.5％，16日早盤續漲1.8％，報70.57美元。

比特幣16日攀升至24,628.76美元，過去24小時的漲幅達10.7％，今年迄今累計躥升49％。 SEC的提案也對合格託管人提出新的要求，並指出加密貨幣某些特性恐難讓其遵守規定。提案限制資產管理公司處理客戶加密資產的方式，但不會對管理個人投資組合的散戶提出新的要求。

合格的託管人傳統上包含銀行、信託公司和證券經紀商。不過Coinbase和其他加密幣平台近幾年也開始提供託管服務，防止比特幣等數位資產遭竊或受到駭客攻擊。

律師事務所Sidley Austin合夥人巴里斯（Jay Baris）表示，SEC的提案將提高投資顧問投資加密貨幣的難度。

證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）在15日的投票後表示，加密幣交易所現行的商業模式不符合合格的託管標準。

詹斯勒指出，投資顧間已經在FTX、Celsius Networks和Voyager Digital等平台破產蒙受巨大損失，因為這些公司將客戶資產與公司資產相混合。

有「加密貨幣教母」之稱的皮爾斯（Hester Peirce）是唯一投下反對票的SEC委員，她認為此舉將縮減加密幣合格託管人的數量，讓加密資產更容易遭受盜竊或詐欺風險。