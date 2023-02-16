伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）結束了他的首次正式訪問北京之旅，根據16日（四）稍早的中、伊聯合聲明，中國大陸國家領導人習近平表示將會前往伊朗進行國事訪問，習近平稱「欣然接受」伊朗總統的邀請，但未透露具體的訪問日期。習近平上一次訪問伊朗是在2016年。

據《南華早報》（SCMP）16日報導，萊希今天結束了他為期3天的中國大陸國事訪問，這是自2018年以來伊朗總統首次訪陸。本次訪問他認為是2個戰略夥伴承諾加強政治、經濟、安全和農業聯繫，這是在美國對雙方的緊張局勢升級之際，2國展示強大聯盟關係的最新體現。

根據今天的聲明，中國大陸和伊朗也重申了在核心利益問題上的「強有力的相互支持」。「中方堅決反對外部勢力干涉伊朗的內部事務，破壞伊朗的安全與穩定，伊朗方面將繼續奉行一個中國政策，」聲明中表示。

「一些國家不能以犧牲其他國家的利益為代價獲得利益，應尊重所有國家的安全、利益和立場，」聲明補充道，未詳細說明。

萊希將這一次前往中國大陸的國事訪問描述為「富有成果和成功的」。他在返回德黑蘭時透露，簽署了多達20份合作文件，包括與貿易、農業和工業有關的更緊密聯繫，以及可再生能源和基礎設施方面的合作。

聲明說，伊朗將向中國大陸出口更多「高品質」農產品，而中國則同意幫助這個中東國家「提高其食品安全和農業生產率」。

雙方還「願意共同努力」實施他們的25年全面合作協議，聲明說。這份具有里程碑意義的協議在2021年3月簽署時受到美國的關注，但自那以後幾乎沒有進展。

中伊還同意加強安全合作，包括舉行反恐問題雙邊磋商，並探討建立相關的政治磋商機制。兩國國防當局將增加戰略溝通，今年將舉行公共安全和內部安全會議。