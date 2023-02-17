全球創業觀察（GEM）網絡16日公布「國家創業環境指數」（National Entrepreneurship Context Index, NECI），台灣排名全球第三，僅次於阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。

上述排名在GEM2022/2023報告之中。GEM表示，台灣2022/2023的整體分數為6.2分。前一次台灣參與調查是在2年前，台灣當時的NECI獲得6.1分，排名上也是全球第三。

台灣能連續兩次都在國家創業環境指數中居前，GEM調研團隊指出，主因來自優異的政府創業政策。此外，2022/2023年的調查中，臺灣有10項創業基礎條件在51個經濟體中排名前10，其中3個面向排名第一：「政府政策－稅法與官僚行政」、「商業與專業服務基礎建設」、「實體基礎建設」。

GEM大規模調查51個經濟體，且經過跨國資料合理調整與計算得到最後的評比。其中，參與的各個經濟體執行團隊都必須邀請至少36位專家，並由GEM總部審核各國調查及分數的合理性。其中，台灣部份由台灣經濟研究院運用中小企業處研究計畫及資源，連年把台灣的數據送進國際創新社群並接受評比。