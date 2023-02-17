法國勞工在各地舉辦示威活動，他們反對政府將退休年齡從62歲延後到64歲。學校大致上未受影響、巴黎地鐵正常運行，但部分區域火車服務中斷，且在航空交通管制員加入罷工後，巴黎奧利機場推估約3成航班遭取消。
法國總統馬克宏執意調高退休年齡，以確保年金制度長久延續並減輕年輕一代負擔。據法國勞工部估計，在年金改革後，每年可為退休金帳戶額外挹注177億歐元。但反對派認為，政府仍有其他開源管道，例如加徵富豪與企業稅等。
法國工會16日發起今年以來第五波全國罷工行動，以表達他們對於馬克宏政府年金改革的不滿。此次規模雖比不上前幾次，但依然導致空中與陸地交通混亂，高鐵歐洲之星（Eurostar）、易捷、瑞安與英國航空被迫取消部分班次。
法國勞工在各地舉辦示威活動，他們反對政府將退休年齡從62歲延後到64歲。學校大致上未受影響、巴黎地鐵正常運行，但部分區域火車服務中斷，且在航空交通管制員加入罷工後，巴黎奧利機場推估約3成航班遭取消。
法國總統馬克宏執意調高退休年齡，以確保年金制度長久延續並減輕年輕一代負擔。據法國勞工部估計，在年金改革後，每年可為退休金帳戶額外挹注177億歐元。但反對派認為，政府仍有其他開源管道，例如加徵富豪與企業稅等。
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