法國勞工在各地舉辦示威活動，他們反對政府將退休年齡從62歲延後到64歲。學校大致上未受影響、巴黎地鐵正常運行，但部分區域火車服務中斷，且在航空交通管制員加入罷工後，巴黎奧利機場推估約3成航班遭取消。

法國總統馬克宏執意調高退休年齡，以確保年金制度長久延續並減輕年輕一代負擔。據法國勞工部估計，在年金改革後，每年可為退休金帳戶額外挹注177億歐元。但反對派認為，政府仍有其他開源管道，例如加徵富豪與企業稅等。