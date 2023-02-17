根據美國財政部的統計顯示，外資去年12月持有美債規模達7.314兆美元，比前一個月的7.268兆美元增加。不過與2021年12月的7.740兆美元，則仍舊減少5.5％。

TD證券公司資深利率策略師高柏（Gennadiy Goldberg）認為，基於過去幾個月美債慘遭拋售，如今外資卻反賣為買、並連續兩月增加美債，該現象的確令人感到振奮。他認為最好的解釋，可能是美債殖利率已從去年高點下滑、並有持穩跡象。

10年期美債殖利率曾在去年10月攀升到4.338％的15個月高點，不過到年底該殖利率已跌破4％至3.835％。

儘管外資去年11、12月連兩月買進美債，但依然遜於9、10月兩月的拋售金額。高柏指出去年最後兩月外資增持美債部位共為1,820億美元，仍大幅低於9、10兩月拋售金額的3,600億美元。

然而日本雖然還是美債最大持有國，不過12月持有美債金額卻從前一個月的1.082兆美元降至1.076兆美元。日本已在去年連幾月拋售美債，來為捍衛弱勢日圓籌備所需銀彈。

中國大陸則名列美債第二大持有國，不過它在年底的持債部位也從11月的8,702億美元降至8,671億美元，創下2010年5月最低紀錄。中國已連四個月賣出美債，企圖阻貶人民幣。

若以交易為基礎，去年12月流入美債的外資為199.8億美元，不僅大幅低於11月的542.1億美元，也創下2022年7月以來最低。

數據還顯示，去年11月流入美股的海外資金規模為549.8億美元，締造2020年12月來最大紀錄。

外資在12月也買進美國企業債，金額達143.8億美元，不過低於前一個月的215.1億美元。該領域已連續12個月吸引海外資金湧入。