資深經紀人夏玉順一度宣布巨星劉文正死訊，隨後又改口，引發各界批評聲浪，今日再被資深媒體人謝國安爆料1月29日大鬧乘華航班機，還在商務艙強逼空服員幫忙穿襪子。而謝國安也在臉書為國民黨前台北市議員羅智強抱不平稱，「為什麼不給戰將選擇戰場的權利？」難道在國民黨當戰將的人，最後的命運不過就是免洗筷！？

資深媒體人謝國安稍早在臉書分享夏玉順大鬧華航班機的影片，另外，他為國民黨前台北市議員羅智強抱不平。謝國安指出，國民黨最脆弱的時候，只有羅智強靠自己一步一步成為藍軍的聲量之王，每一次選戰，都是國民黨其他的政治人物在蹭他聲量。

謝國安直言，當羅智強交棒給楊植斗，也很誠實的告訴選民，他有意更上一層樓，而不是「先選上議員，再來看下一步」！

謝國安也回顧去年桃園事長選舉，羅智強想選桃園市長，國民黨連初選的機會都不給他，寧願「魚死網破」。也只有羅智強，到屏東陪蘇清泉掃街好幾次，差點終結民進黨在屏東25年的執政。

謝國安質疑，這些不算「戰將」？不是「戰功」？為什麼不給戰將選擇戰場的權利？彷彿戰將只能選「艱困選區」，而不是「把戰將送進立法院」？

謝國安坦言，這邏輯他看不懂。跟許多剛選上議員就嚷嚷選立委的人來說，羅智強是誠實的，最起碼「沒有選上議員立刻要落跑選立委」！不過也不意外，在國民黨當戰將的人，最後的命運不過就是免洗筷罷了！