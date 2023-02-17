酷航看好台灣市場潛力，恢復台灣每周往返航班至43班，約為疫情前每周68班的6成，包括新加坡－桃園，桃園飛往札幌、仁川和成田等航線。酷航銷售副總裁李榮新表示，台灣是酷航海外排名前三大市場，將儘速在年底全面恢復台灣航班。

抓緊台灣旅客報復性出國熱度，酷航與寶可夢公司合作推出皮卡丘彩繪機，3月24日將於台灣桃園國際機場首航，從台灣飛往東京成田機場，空服員將穿著皮卡丘服飾與乘客互動，也會推出系列周邊商品。

李榮新強調，2020年疫情以來酷航堅持續飛台灣航線，儘管載客率一度在10％以下，但去年10月台灣開放國際，酷航台灣已每周恢復43航班，是外籍航空恢復最快之一，也是酷航海外活動首選目的地。

酷航歡慶10週年，截至今年2月，涵蓋亞太和歐洲15個國家地區、71個航點，共有59個目的地提供旅客選擇。酷航推出飛翔皮卡丘計畫，打造專屬寶可夢彩繪飛行體驗，是東協、也是全球首家非日籍與寶可夢公司合作的航空公司。