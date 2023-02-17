男歡女愛只是逢場作戲？一名男大生上網抱怨，自己搭訕認識一名年輕可愛的女生，兩人相當聊得來，約會看電影後一時激動就發生關係，不過怪異的是女方從此就失聯，不接電話也不回訊息，讓他十分不解，這遭遇卻讓一票人看了發毛，奉勸男大生快去檢查。

一名男網友在Dcard發文表示，自己跟朋友去逛商場，注意到一位年輕可愛的妹妹，妹妹也主動向他們搭話，開始聊天後深深被吸引，兩人因此交換了聯絡方式，相約看電影後確認彼此心意，一時激情就發生了關係，但妹妹就此斷了聯繫，讓他不解「為什麼我會被她騙砲？」

貼文引起網友熱議，「人帥真好，我都沒人要騙」、「我想要有被騙的本錢」、「你有開心到要知足」、「通常我買車試車之後，沒有達到我的理想就不會買了」、「你是被騙感情吧」。

但也有一票網友擔憂內情不單純，「先去驗一下，看是不是報復社會」、「保護好自己…去驗一下吧」、「去驗愛滋，這是對社會的報復」、「這種通常是被別的男人無套傳染了以後，就到處找其他男人無套分享她得到的東西」、「ADSL檢查一下，應該申裝完成了」。