美國麻薩諸塞州一名男子到速食店的得來速窗口點了一杯大杯飲料，結果店員誤做成小杯，沒想到男子竟因此暴怒，直接掏出手槍朝店員開火，導致2名未成年的店員受傷，目前當局正在調查此案當中。

根據《

》報導，事發於8日，一名男子到麻州林恩市（Lynn）一家溫蒂漢堡（Wendy's）門市，透過得來速窗口點餐，他點了大杯飲料，但店員卻誤做成小杯，沒想到男子竟暴怒朝著店員開火，導致一名16歲店員肩膀中彈濺血，緊急送醫治療，另一名17歲店員也受到擦傷，店員友人表示，「這是個社區，且是人來人往的區域，還有小孩從兩旁走過，不該做這種事。」

當地警方也證實此事，指出速食店一名男性員工與客人發生糾紛，男客人直接朝得來速窗口開槍，事後留下2個彈孔，所幸受傷員工經治療沒有大礙，有望完全康復。

溫蒂漢堡（Wendy's）也發出聲明，「我們對這種無謂的暴力行為深感不安，感謝第一時間快速行動的急救人員，將與當地執法部門合作，繼續進行調查」，同時也強調「我們的首要任務就是員工和顧客安全」。

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