美國官員透露，中國大陸偵察氣球於1月底自大陸海南島升空，美國有線電視新聞網（CNN）15日專文介紹海南島，指出這座「中國夏威夷」不只是度假勝地，也是解放軍重要基地。

CNN指出，海南島是許多大陸中產階級的度假勝地，他們喜歡到此入住五星級度假村、享受沙灘、購買免稅奢侈品，因此又被譽為「中國夏威夷」，海南島也是中國最大的自由貿易港，每年舉行博鰲論壇。

不過除了度假勝地之外，人口1000萬、腹地是歐胡島（O'ahu）20倍大的海南島，也和夏威夷一樣是重要戰略島嶼，擁有重要軍事基地。

美國打撈到中國大陸偵察氣球殘骸。

美國官員並未透露偵察氣球的確切發射地點，目前也不清楚氣球是否從軍事基地升空。

報導指出，海南島南方是解放軍海軍的主要基地，部分南海艦隊就駐紮於此。該基地不只讓中國海軍能深入南海的爭議水域，另外也能連結亞太地區與印度、中東的重要海上航線。2019年中國大陸第一艘自製航母山東號就是在此服役。

海南島的海軍基地也是解放軍核動力彈道飛彈及攻擊型潛艦的母港，2020年衛星捕捉到一艘解放軍潛艦進入一個連接島上地下設施的通道，讓榆林海軍基地躍上新聞頭條。

"That's unusual that a commercial satellite would be overhead at just the right time." The satellite image from American imaging company Planet Labs shows what appears to be an attack submarine entering a tunnel to an underground berth on Yulin Naval Base. https://t.co/RlHJGv4C2u — CNN International (@cnni) August 22, 2020

海南島也有解放軍固定翼飛機（fixed-wing aircraft）及直升機基地。

另外，西方專家指出，海南島也有所謂的解放軍漁船影子部隊，不過北京始終否認這個組織存在。

2021年華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）指出，北京正在海南島上建立新的電子戰、通訊及情蒐設施。2022年，衛星影像又捕捉到解放軍正在擴建海南島的潛艦基地，榆林基地從原本4座碼頭擴大為6座。

Satellite images show China is constructing two new piers at the Yulin naval base for submarines. @defense_news https://t.co/IowyN9EDPq — AMTI (@AsiaMTI) September 23, 2022

中國文昌太空發射場也坐落在海南島東北角，有能力發射中國最強大的火箭長征五號。